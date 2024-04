EM-Quartiere komplett: Ukraine in Wiesbaden

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine wird ihr Quartier während der Europameisterschaft in Hessen aufschlagen. Dies bestätigte die europäische Fußball-Union UEFA bei der Veröffentlichung der Standorte auf der EM-Homepage. Nach Informationen des «Wiesbadener Kurier» hat sich der EM-Teilnehmer für ein Hotel in Taunusstein entschieden. Der Begleittross des EM-Teilnehmers soll dagegen in einem Hotel in Wiesbaden unterkommen, wie aus dem Quartierkatalog der UEFA hervorgeht.

Die Ukraine startet am 17. Juni gegen Rumänien in München in das Turnier. Es folgt das Duell mit der Slowakei in Düsseldorf (21. Juni) sowie das Gruppenfinale gegen Belgien, das am 26. Juni in Stuttgart stattfindet.

Die Quartiere der 21 zuvor bereits qualifizierten Mannschaften standen Anfang Februar fest. Neben der Ukraine sicherten sich in den Playoffs im März auch Polen und Georgien ihr Ticket. Polen bezieht sein Quartier in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. Georgien kommt in Velbert in Nordrhein-Westfalen unter.

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht ihr EM-Quartier bei Partner Adidas am 31. Mai in Herzogenaurach.

Die EM-Quartiere der 24 EM-Teilnehmer: