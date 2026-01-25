WM-Kandidat

Emotionaler Moment: Henrichs nach Leidenszeit zurück

Applaus für Henrichs: Der Fußball-Nationalspieler kehrt auf den Rasen zurück – und kämpft jetzt um sein WM-Ticket. Eine schwierige Zeit ist überstanden.

Emotionales Comeback: Benjamin Henrichs kann wieder Fußball spielen.

Heidenheim (dpa) - Auch Ridle Baku freute sich und umarmte seinen Konkurrenten, als er für ihn raus musste. Für Nationalspieler Benjamin Henrichs nahm mit seiner späten Einwechslung beim 3:0 (0:0) von RB Leipzig in Heidenheim in der 90. Minute eine lange Zwangspause ein Ende. Erstmals seit seinem Achillessehnenriss Ende 2024 kam er wieder zum Einsatz. 

«Es ist schon emotional auch für alle Beteiligten», sagte Baku, der Torschütze des zwischenzeitlichen 1:0. «Er ist ein super Typ, wichtig für die Mannschaft, wichtig für die Kabine. Und ich freue mich einfach, dass er wieder auf dem Platz stehen kann nach so einer langen Leidenszeit.»

Trainer und Teamkollegen freuen sich mit

Das Spiel war längst entschieden, als Henrichs auf den Rasen lief. Doch das war in diesem Moment nicht so wichtig. Am 20. Dezember 2024 beim 1:5 in München hatte er den Achillessehnenriss erlitten. Erst im Dezember 2025 war Henrichs ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Vor einer Woche hatte er beim 1:5 gegen München erstmals wieder im Kader gestanden. Nun machte er mit den ersten Spielminuten den nächsten Schritt.

«Man hat es schon gesehen bei der Einwechslung: Die ganze Bank hat gestanden», sagte RB-Trainer Ole Werner. «Benny ist einfach ein total wichtiger Spieler. Er hat jetzt eine harte Zeit hinter sich, aber hat die wirklich mit Bravour gemeistert.» Henrichs hatte auch Rückschläge hinnehmen müssen und war im Frühjahr ein zweites Mal operiert worden.

Konkurrent Baku wird Wegbereiter für Sieg in Heidenheim

Nun drängt für den 19-maligen Nationalspieler die Zeit. Schließlich möchte sich Henrichs für die WM im Sommer in den USA, in Mexiko und Kanada empfehlen. Und in seiner Abwesenheit war seinem direkten Leipziger Konkurrenten Baku die Rückkehr ins Nationalteam nach vierjähriger Abwesenheit gelungen.

Baku rückte auch in Heidenheim in den Fokus. Mit seinem Führungstor (62. Minute) leitete der Rechtsverteidiger nach einer enttäuschenden ersten Hälfte von RB den Sieg ein. Antonio Nusa (68.) und David Raum (70.) machten mit den weiteren Treffern danach schnell alles klar. 

Bereits am Dienstagabend im Nachholspiel bei FC St. Pauli möchte RB im Rennen um die Champions-League-Ränge die nächste Aufgabe gegen einen Abstiegskandidaten meistern - und Henrichs Spielpraxis sammeln.

