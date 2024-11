Engagement gegen Gewalt im Namen von getöteter Tugce

Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Die tödliche Attacke auf die Studentin Tugce Albayrak auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Offenbach jährt sich Mitte November zum zehnten Mal. Die 22-Jährige war nach einem Streit von einem damals 18-Jährigen so fest geschlagen worden, dass sie stürzte, ins Koma fiel und knapp zwei Wochen später starb. Ihr Bruder Dogus Albayrak hat im Andenken an seine Schwester einen Verein gegründet, der sich in der Gewaltprävention engagiert.