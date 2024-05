Erdgeschoss eines Altenheims wegen Starkregens evakuiert

Bad Schwalbach (dpa) - Wegen Starkregens ist das Erdgeschoss eines Altenheims im südhessischen Bad Schwalbach evakuiert worden. Die Bewohner wurden am Donnerstagabend zu ihrer Sicherheit in die oberen Etagen gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Zudem liefen mehrere Keller und Garagen in der Ortschaft mit Wasser voll. In der nahegelegenen Gemeinde Hohenstein wurden 50 Schafe, Ziegen und Hühner in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr sprach in der Nacht von rund 125 Einsätzen mit knapp 400 Hilfskräften von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.