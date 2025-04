«Es tut sich ein Fenster auf»: Frankfurts Doppel-Hochzeit

Frankfurt/Main (dpa) - 30 Jahre lang hatte Eintracht Frankfurt überhaupt nichts mit der Champions League zu tun. In diesem Frühjahr ist der Weg zur zweiten Teilnahme in dem höchsten europäischen Clubwettbewerb gleich auf zwei Pfaden möglich: In der Bundesliga hat der Tabellendritte alles in eigener Hand - und in der Europa League wartet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) ein großer Fußball-Abend gegen Traditionsclub Tottenham Hotspur.