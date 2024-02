Europa-Aus: Eintracht will gegen Wolfsburg Reaktion zeigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Den Frust über das Ausscheiden in der Conference League will Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg bekämpfen. «Wir wollen eine gute Reaktion zeigen. Das Motto lautet, mehr Herz und weniger Kopf», sagte Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen die Niedersachsen.