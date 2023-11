Feuer in Appartementhaus: Polizei ermittelt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Appartementhaus hat in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr in Wiesbaden beschäftigt. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Einige Bewohner der betroffenen Etagen hätten während der Einsatzmaßnahmen vom Rettungsdienst betreut werden müssen. Das Feuer sei schnell lokalisiert und gelöscht worden. Das große Gebäude habe dann noch kontrolliert und belüftet werden müssen. Die Brandursache werde noch ermittelt, ersten Erkenntnissen zufolge sei mutwillig Baustellenmaterial in Brand gesetzt worden. Zum Sachschaden gab es zunächst keine Angaben.