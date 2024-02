Frankfurter Museen dürfen Preise anheben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die städtischen Museen haben künftig mehr Spielraum bei ihrer Eintrittspreisgestaltung. Gleichzeitig wird der Kreis derer, die kostenlos in die städtischen Museen und in den Zoo dürfen, um Auszubildende in und aus Frankfurt erweitert, wie die Stadt am Freitag berichtete.