Frau stirbt bei Brand eines Einfamilienhauses in Schotten

Schotten (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Schotten (Vogelsbergkreis) ist Mittwochnacht eine Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fing ein Einfamilienhaus aus zunächst unbekannten Gründen Feuer. Nähere Angaben darüber, wie die 55-jährige Bewohnerin zu Tode kam, machte sie zunächst nicht. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Mittwochmorgen an.