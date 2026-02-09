War der Autofahrer zu schnell?

Frau tot gefahren - so gehen die Ermittlungen weiter

Der Tod einer Fußgängerin in Göppingen wird die Ermittler wohl noch lange beschäftigen. Ein Fahranfänger erfasste die Frau und verletzte ein Mann schwer. Worauf die Gutachter nun den Fokus legen.

Nach dem tödlichen Zusammenstoß kommt ein Gutachter an den Unfallort. Foto: Simon Zeiher/onw-images/dpa
Nach dem tödlichen Zusammenstoß kommt ein Gutachter an den Unfallort.

Göppingen (dpa/lsw) - Nachdem ein 19-jähriger Fahranfänger eine Fußgängerin in Göppingen tot gefahren hat, werden die Ermittlungen zur Unfallursache vermutlich Wochen dauern. Schon in der Nacht sei ein Gutachter vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der junge Autofahrer habe am Samstagabend beim Abbiegen zwei Fußgänger erfasst, die gerade die Straße überquerten. Zeugen schilderten bei der Polizei, der Wagen habe beim Anfahren sehr stark beschleunigt. 

Gutachter muss Unfallursache klären

Ob der junge Mann zu schnell unterwegs war und seine Geschwindigkeit mit Grund für den tödlichen Unfall gewesen sei, muss nun von dem Gutachter ermittelt werden. Auch die Dunkelheit könne eine Rolle gespielt haben, sagte eine Sprecherin. Der Gutachter vermaß unter anderem die Unfallstelle, begutachtete Schäden am Fahrzeug und sichtete Spuren auf der Straße. 

Zentrale Frage bei dem Gutachten werde sein, ob der Unfall hätte verhindert werden können, wenn der 19-Jährige langsamer gefahren wäre. Bis das Gutachten fertig gestellt sei, werde es unter Umständen Wochen dauern, führte die Sprecherin aus. Danach werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie es weitergehe. 

Frau stirbt am Unfallort an schweren Verletzungen

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 57-jährige Fußgängerin am Samstagabend so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Auch ein 50 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt, er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 19 Jahre alte Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

