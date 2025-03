Frau und Töchter mit Armbrust getötet - Mordprozess beginnt

Berlin (dpa) - Nach dem grausamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Töchter steht in Berlin der Partner und Vater wegen Mordes vor Gericht. Der gebürtige Heidelberger soll die 31-Jährige und seine fünf und sechs Jahre alten Kinder im Oktober 2024 in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Marzahn mit einer Armbrust und einem Messer getötet haben.