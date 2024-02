Fünf Menschen bei Unfall auf A3 verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 3 sind insgesamt fünf Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Beteiligt waren drei Fahrzeuge, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach fuhr ein 57-Jähriger bei Wiesbaden in Richtung Köln und wechselte auf die linke Spur. Dort prallte ein 41-Jähriger mit seinem Auto von hinten gegen das des 57-Jährigen.

In der Folge sei das Auto des Spurwechslers gegen den Wagen einer 41-Jährigen gestoßen, gegen die Mittelschutzplanke gefahren und schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Den Polizeiangaben zufolge seien alle fünf Insassen der drei Fahrzeuge nach dem Unfall am Donnerstagabend verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Der Schaden werde auf mindestens 90.000 Euro geschätzt.