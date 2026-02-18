Gefährliche Abkürzung über Gleise - Polizei greift ein

Schwetzingen (dpa/lsw) - Als sie unerlaubt die Gleise überqueren wollten, hat die Polizei am Bahnhof Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Menschen erwischt. Die fünf Reisenden im Alter zwischen 16 und 25 Jahren wollten am Dienstag schneller von einem Bahnsteig zum anderen gelangen, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.