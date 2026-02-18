Kontrolle

Gefährliche Abkürzung über Gleise - Polizei greift ein

Schneller ans Ziel, doch mit Folgen: Die Polizei erwischt gleich mehrere Menschen bei einer riskanten Aktion. Was ihnen nun blüht.

Bei einer Kontrolle erwischte die Polizei fünf Menschen, die über die Gleise laufen wollten. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Bei einer Kontrolle erwischte die Polizei fünf Menschen, die über die Gleise laufen wollten. (Symbolbild)

Schwetzingen (dpa/lsw) - Als sie unerlaubt die Gleise überqueren wollten, hat die Polizei am Bahnhof Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Menschen erwischt. Die fünf Reisenden im Alter zwischen 16 und 25 Jahren wollten am Dienstag schneller von einem Bahnsteig zum anderen gelangen, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Bundespolizei warnt vor solchen Aktionen, da Züge die Bahnhöfe oft mit sehr hohen Geschwindigkeiten durchqueren und teilweise außerhalb des ausgeschilderten Fahrplans fahren. Nicht selten würden diese zu spät wahrgenommen. Schwere oder gar tödliche Unfälle seien häufig die Folge.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: 34-jähriger BMW-Fahrer betrunken bei Kontrolle erwischt 
1,5 Promille

Mannheim: 34-jähriger BMW-Fahrer betrunken bei Kontrolle erwischt 

Im Laufe einer Verkehrskontrolle bemerken Polizisten in Mannheim-Käfertal Alkoholgeruch bei einem 34-Jährigen. Damit ist seine Autofahrt vorbei.

10.01.2026

Wenn Sekunden entscheiden: Warum Gleise niemals eine Abkürzung sind
Lebensgefahr am Bahnsteig

Wenn Sekunden entscheiden: Warum Gleise niemals eine Abkürzung sind

Am Weinheimer Hauptbahnhof wird fast täglich über die Schienen gelaufen. Zwei schwere Unfälle in der Region zeigen, wie schnell ein Moment zur Katastrophe werden kann. Experten erklären, warum Züge oft zu spät bemerkt werden.

04.12.2025

Mannheim: Autofahrer gibt bei Kontrolle Kunsturin ab und wird erwischt 
Polizei

Mannheim: Autofahrer gibt bei Kontrolle Kunsturin ab und wird erwischt 

Ein Autofahrer hat versucht, die Polizei bei einer Kontrolle in Mannheim mit Kunsturin zu täuschen. Das ging gründlich schief.

06.08.2025

Mansoori: Menschen sollen schneller ans Ziel kommen
Mobilität

Mansoori: Menschen sollen schneller ans Ziel kommen

Für die Vorstellung des «Verkehrspakets I» lud Verkehrsminister Kaweh Mansoori in eine Straßenmeisterei ein. Wie soll Hessen mobiler werden?

04.07.2025

Betrunkener überquert Gleise und wird von S-Bahn erfasst
Unfall

Betrunkener überquert Gleise und wird von S-Bahn erfasst

Ein Mann befindet sich im Bereich der Gleise, als der Zug anrollt. Der Bahnführer kann die Kollision nicht verhindern. Doch der Mann hat Glück.

23.06.2025