Gefährliche Abkürzung über Gleise - Polizei greift ein
Schneller ans Ziel, doch mit Folgen: Die Polizei erwischt gleich mehrere Menschen bei einer riskanten Aktion. Was ihnen nun blüht.
Schwetzingen (dpa/lsw) - Als sie unerlaubt die Gleise überqueren wollten, hat die Polizei am Bahnhof Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Menschen erwischt. Die fünf Reisenden im Alter zwischen 16 und 25 Jahren wollten am Dienstag schneller von einem Bahnsteig zum anderen gelangen, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
Die Bundespolizei warnt vor solchen Aktionen, da Züge die Bahnhöfe oft mit sehr hohen Geschwindigkeiten durchqueren und teilweise außerhalb des ausgeschilderten Fahrplans fahren. Nicht selten würden diese zu spät wahrgenommen. Schwere oder gar tödliche Unfälle seien häufig die Folge.