Gericht: Kasse muss Begleitung für krankes Kind stellen

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine schwer an Diabetes erkrankte Grundschülerin hat nach einem Bescheid des Sozialgerichts in Darmstadt Anspruch auf eine von der Krankenkasse gestellte Schulbegleitung. Das Gericht gehe davon aus, dass die Schulbegleitung ein Fall der «häuslichen Krankenpflege» ist, heißt es in einer Mitteilung. Diese könne auch außerhalb der Wohnung gewährt werden. Es handele sich nicht um einen Fall außerklinischer Intensivpflege, da die Überwachung auch von einem angelernten Erwachsenen durchgeführt werden könne. (Bescheid von 7.2. Az. S13 KR 262/23)