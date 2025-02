Getötete Frau: Polizei richtet Sonderkommission ein

Offenburg (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Offenburg ermittelt die Polizei in einer Sonderkommission mit über 60 Beamten. Bisher seien zu dem vermuteten Tötungsdelikt mehrere Hinweise eingegangen, teilte die Polizei mit. «Diese Spuren werden konsequent verfolgt, es wird jedoch nach wie vor in alle Richtungen ermittelt», berichteten die Ordnungshüter.