Gewinn von Kion bleibt hinter Erwartungen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Gabelstaplerhersteller Kion hat 2023 wegen Sondereffekten und höherer Finanzaufwendungen zum Jahresende deutlich weniger verdient als gedacht. Auf die Aktionäre entfiel im Gesamtjahr ein Gewinn von 306 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das wären zwar deutlich mehr als die knapp 106 Millionen ein Jahr zuvor. Experten hatten sich aber mehr erhofft. An der Börse sorgte dies zeitweise für Unruhe. Die Aktie schwankte stark. Zuletzt notierte sie 1,5 Prozent im Minus. Genauere Angaben, um welche Einmaleffekte es sich handelt, wollte ein Konzernsprecher auf Nachfrage nicht geben. Die vollständigen Zahlen will der Vorstand am 29. Februar vorlegen.