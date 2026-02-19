Wetteraussichten

Glätte bleibt ein Thema

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr. Gebietsweise fallen am Morgen ein bis fünf Zentimeter Schnee, im Bergland möglicherweise mehr.

Bis in den Vormittag hinein ist dem DWD zufolge gebietsweise mit Schnee und Glätte zu rechnen. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Bis in den Vormittag hinein ist dem DWD zufolge gebietsweise mit Schnee und Glätte zu rechnen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Auf hessischen Straßen besteht weiter Glättegefahr. Heute früh und am Vormittag sei gebietsweise mit leichtem Schneefall zwischen einem und fünf Zentimetern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vor allem im Bergland seien auch bis zu zehn Zentimeter nicht ausgeschlossen. Gebietsweise werde Glätte erwartet. Ab Mittag klinge der Schneefall ab.

Heute früh zeige das Thermometer leichten Frost zwischen null und minus drei Grad. Auch in der Nacht zum Freitag komme es verbreitet zu Frost - und gebietsweise zu Glätte durch überfrierende Nässe. In freien und hohen Lagen seien starke Böen zu erwarten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetterdienst warnt vor Glätte: Schnee und Frost bleiben
Winterwetter in Deutschland

Wetterdienst warnt vor Glätte: Schnee und Frost bleiben

Bis minus 15 Grad und Sturmböen im Anmarsch: In den nächsten Tagen ist weiter mit glatten Straßen und Schneeverwehungen zu rechnen. Welche Regionen besonders betroffen sind.

07.01.2026

Schnee, Glatteis und Frost in Hessen erwartet
Wetter

Schnee, Glatteis und Frost in Hessen erwartet

Vorsicht rutschig - in den kommenden Tagen erwartet der Wetterdienst Schnee und gefrierenden Regen in Hessen. Besonders Autofahrer sollten auf den Straßen aufpassen.

23.11.2025

Schneefall und Glätte in Hessen erwartet
Wetter

Schneefall und Glätte in Hessen erwartet

Der Winter streckt in Hessen die Fühler aus. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge kann es auf den Straßen glatt werden.

20.11.2024

Trübe Wetteraussichten - Glätte und Schnee in den Bergen
Wettervorhersage

Trübe Wetteraussichten - Glätte und Schnee in den Bergen

Mit weniger als zehn Grad tagsüber, Schauer und Wind beginnt die neue Woche. Für die Hochlagen ist Schnee vorhergesagt.

17.11.2024

Wintereinbruch

Wetterdienst warnt vor Schneefall und Glätte

27.11.2023