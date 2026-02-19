Glätte bleibt ein Thema
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr. Gebietsweise fallen am Morgen ein bis fünf Zentimeter Schnee, im Bergland möglicherweise mehr.
Offenbach (dpa/lhe) - Auf hessischen Straßen besteht weiter Glättegefahr. Heute früh und am Vormittag sei gebietsweise mit leichtem Schneefall zwischen einem und fünf Zentimetern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.
Vor allem im Bergland seien auch bis zu zehn Zentimeter nicht ausgeschlossen. Gebietsweise werde Glätte erwartet. Ab Mittag klinge der Schneefall ab.
Heute früh zeige das Thermometer leichten Frost zwischen null und minus drei Grad. Auch in der Nacht zum Freitag komme es verbreitet zu Frost - und gebietsweise zu Glätte durch überfrierende Nässe. In freien und hohen Lagen seien starke Böen zu erwarten.