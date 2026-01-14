Bild
Kriminalität

Größerer Polizeieinsatz in Ulm – Hintergründe noch unklar

In Ulm sind zahlreiche Polizeiwagen unterwegs. Die Polizei hält sich noch bedeckt.

Die Polizei in Ulm hat einen größeren Einsatz gemeldet. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei in Ulm hat einen größeren Einsatz gemeldet. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Größerer Polizeieinsatz nach handfestem Streit
Mehrere Notrufe am Abend

Größerer Polizeieinsatz nach handfestem Streit

Ein Streit ist eskaliert, am Ende war ein 14-Jähriger verletzt. Das Geschehen in Dietzenbach zog eine große Menschenmenge an.

17.06.2025

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt
Bei NS-Dokuzentrum

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt

In der Nähe des NS-Dokuzentrums in München läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Beamten bitten, den Bereich zu meiden.

05.09.2024

Hintergründe für Messerattacke auf Bundespolizei unklar
Nahe Nürnberg

Hintergründe für Messerattacke auf Bundespolizei unklar

Erneut ist es zu einem Messerangriff auf Polizeikräfte gekommen. Der Verdächtige wird erschossen. Sein Motiv ist noch unklar. Doch es gibt bereits Rufe nach politischen Konsequenzen.

01.07.2024

Tote Familie im Schwarzwald: Hintergründe noch unklar
Baden-Württemberg

Tote Familie im Schwarzwald: Hintergründe noch unklar

Ein Mann findet in Villingen-Schwenningen Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Mit Stichverletzungen. Was ist geschehen? Die Polizei hat eine Vermutung zum Tathergang. Doch sie hält sich bedeckt.

27.01.2024

Größerer Polizeieinsatz in Viernheim nach Streit
Polizei

Größerer Polizeieinsatz in Viernheim nach Streit

Als Zeugen ein Schussgeräusch in der Lampertheimer Straße hörten, alarmierten sie die Polizei. Es wurde eine Schreckschusspistole abgefeuert.

21.07.2023