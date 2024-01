Großer Andrang in Wintersportgebieten - Parkplätze gesperrt

Fulda (dpa/lhe) - Wegen des großen Andrangs von Schnee- und Sonnenhungrigen in den hessischen Mittelgebirgen Rhön und Vogelsberg hat die Polizei am Sonntag Parkplatze gesperrt. Die Kapazitäten der Parkplätze auf der Wasserkuppe und dem Hoherodskopf seien erschöpft, teilte die Polizei in Fulda mit. Es werde empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zu nutzen und den Bereich nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug anzufahren.

In der Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe seien am Samstag rund 4000 Besucher gezählt worden, sagte der Geschäftsführer der Wiegand Erlebnisberge GmbH, Jeremias Kümpel, am Sonntag. Auch am Sonntag sei der Andrang riesig. An der Wasserkuppe seien die Skilifte geöffnet. Am Hoherodskopf reiche der Schnee nicht für den Liftbetrieb. Schlittenfahren sei dort aber möglich, zudem seien Loipen für Langläufer gespurt, sagte er.