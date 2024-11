Großmarkt wegen Austritts von Kältemittel geräumt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Großmarkt in Wiesbaden ist wegen eines Lecks in einer Kühlanlage geräumt worden. Kältemittel sei aus einer Rohrleitung ausgetreten und habe einen Technikraum vernebelt, teilte die Feuerwehr Wiesbaden mit. Zwei Einsatzkräfte seien mit dem Kältemittel in Kontakt gekommen und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht worden.