Grubenunglück von 1988: Rettungsgondel gefunden

Borken/Wabern (dpa/lhe) - Die bei einem Unglück in der Grube Stolzenbach im Braunkohle-Bergwerk in Borken eingesetzte Rettungsgondel ist wiedergefunden worden. Wie der Leiter des Hessischen Braunkohle Bergbaumuseums in Borken, Ingo Sielaff, berichtet, hat das Museum lange nach der Gondel gesucht, auch im Ruhrgebiet. In einer Halle der Mülldeponie Wabern-Uttershausen sei sie entdeckt worden.