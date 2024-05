Handwerker findet bei Pflasterarbeiten Brandbombe

Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt hat ein Handwerker bei Pflasterarbeiten eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Fundort im Stadtteil Nordend am Samstag mit einem ausreichenden Sicherheitsradius abgesperrt. Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes habe festgestellt, dass aufgrund des Bombentyps keine Gefahr für eine Selbstentzündung bestand. Die Absperrmaßnahmen wurden laut Mitteilung daraufhin aufgehoben und der Fundort wieder freigegeben.