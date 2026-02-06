Haschpflanzen im Wert von rund zwei Millionen Euro entdeckt
Anbau im großen Stil: Fahnder entdecken bei einer Durchsuchung eine professionelle Indoorplantage.
Laubach (dpa/lhe) - Ermittler haben in Laubach (Vogelsbergkreis) eine Indoorplantage mit voraussichtlich mehr als 1.400 Cannabispflanzen mit einem geschätzten Marktwert von rund zwei Millionen Euro ausgehoben. Zwei 29-Jährige seien bei einer Durchsuchung zunächst geflüchtet, dann aber festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen mit. Anlass für die Durchsuchung am Dienstag seien gut ein Jahr laufende Ermittlungen gewesen. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft.