«Herausforderung»: Dem Adrenalinrausch folgt der Alltag

Stuttgart (dpa/lsw) - Sebastian Hoeneß ist gewarnt. Dem Pokal-Rausch soll beim VfB Stuttgart bloß kein Liga-Kater folgen. Die Umstellung auf den Alltag in der Fußball-Bundesliga werde durchaus eine «Herausforderung», sagte der Trainer der Schwaben. Der Auftrag für die Partie beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist eindeutig: Drei Punkte sollen her. Er habe die «ganz klare Erwartung» an seine Mannschaft, dass man das zu sehen bekomme, erklärte Hoeneß. Es gebe «gar keinen Grund, irgendetwas abzuschenken».