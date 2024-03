Hessens Staatsgeschenke gehen mit dem Zeitgeist

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Staatsgeschenke an offizielle Gäste haben über die Jahre nicht an Bedeutung verloren - jedoch wandeln sich die Gaben. Beispielsweise seien zu den Zeiten von Ministerpräsident Holger Börner (SPD), der zwischen 1976 und 1987 regierte, noch gerne Bierkrüge mit Zinndeckel oder Zinnteller verschenkt worden, berichtete der Protokollchef im Landtag, Willem-Alexander van't Padje. Dies entspreche heute nicht mehr dem Zeitgeist. Der Landtag überreicht Staatsgästen gerne Landestypisches - etwa Porzellanlöwen aus der Höchster Porzellanmanufaktur. Das hessische Wappentier wird in verschiedenen Größen verschenkt, je nach Rang des Gastes und Klassifizierung des Besuches.