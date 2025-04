Hollerbachs Torrezept: Atemübung von Psychologin

Berlin (dpa) - Renate Eichenberger war bislang eher wenigen Fans von Union Berlin ein Begriff. Das dürfte sich nach dem 1:0-Sieg der Eisernen gegen den VfL Wolfsburg ändern. Denn die Schweizerin hatte maßgeblichen Anteil an dem Erfolg. Torschütze Benedict Hollerbach erzählte, eingepackt in seine dicke Jacke, wie ihm die Teampsychologin des Fußball-Bundesligisten in der Halbzeitpause wichtige Tipps gegeben hatte.