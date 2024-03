«Immer weiter»: Lieberknecht mit Kahn-Motto gegen die Bayern

Leipzig (dpa) - Trotz zwölf Punkten Rückstand auf einen rettenden Platz und dem nächsten Gegner Bayern München glaubt Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht noch immer an den Klassenerhalt. «Ich will keine Durchhalteparolen schmettern, aber ich habe einfach die Verpflichtung, dass wir einfach daran glauben sollten und nach dem Motto «Immer weiter» das nächste Spiel angehen sollten», sagte der 50-Jährige nach dem 0:2 bei RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga.

«Wir wissen, wer der nächste Gegner ist», sagte Lieberknecht. «Wir wissen allerdings auch, was noch kommt.» So spielen die Hessen noch gegen Mainz, Köln und Bochum. Das Trio steht in der Tabelle direkt vor Darmstadt. In Leipzig war für den Trainer in erster Linie entscheidend, dass seine Mannschaft eine Reaktion auf das 0:6 gegen Augsburg zeigte. «Es war wichtig, dass die Mannschaft wieder Sicherheit bekommt.»