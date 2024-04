In Hessen gibt es rund 4470 Kindertageseinrichtungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In den rund 4470 Kindertageseinrichtungen in Hessen haben im vergangenen Jahr mehr als 71.000 Beschäftigte gearbeitet. Neben Erziehern und Erzieherinnen gab es beispielsweise auch hauswirtschaftliches und technisches Personal, wie aus einer Antwort des Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Vom Gesamtpersonal hatten rund 47.800 Menschen eine abgeschlossene fachpädagogische Berufsausbildung.