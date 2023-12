In Hessen regnet es weiter

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen lohnt es sich am Mittwoch vielerorts, beim Verlassen des Hauses einen Regenschirm zur Hand haben. Der Deutsche Wetterdienst sagt gebietsweise teils schauerartig verstärkten Regen voraus. Der Tag ist demnach stark bewölkt bis bedeckt, vorübergehende Auflockerungen sind aber möglich. Die Temperaturen sind mild bei sieben bis zehn Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es dicht bewölkt, anfangs gibt es stellenweise Schauer. In höheren Lagen der Rhön ist auch Schneeregen möglich. Die Temperaturen sinken auf zwei bis vier Grad, in den Hochlagen der Mittelgebirge auf bis null Grad. Dort besteht laut DWD Glättegefahr.