Internationale Wochen gegen Rassismus: Gottesdienst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus sind tausende Veranstaltungen geplant - am Sonntag auch ein Gottesdienst in Frankfurt. In der St. Katharinenkirche wollen der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Abdassamad El Yazidi und Daniel Neumann, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden in Hessen, Ansprachen halten, teilte der ZMD mit. «In einer Zeit, in der Demokratie und Gesellschaft in unserem Land von Rassisten angegriffen werden, müssen wir als Vertreter deutscher Religionsgemeinschaften Schulter an Schulter jeglicher Form von Menschenfeindlichkeit entschieden entgegentreten», sagte El Yazidi.