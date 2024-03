Internationale Wochen gegen Rassismus mit Rekordbeteiligung

Darmstadt (dpa) - Die Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto «Menschenrechte für alle» haben nach Angaben der Veranstalter eine Rekordbeteiligung verzeichnet. «Zu dem großen Engagement haben die Millionen Demonstrierenden auf den Straßen in diesem Jahr beigetragen», sagte der Geschäftsführende Vorstand der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus, Jürgen Micksch, laut Mitteilung zum Abschluss der bundesweiten Aktionswochen am Sonntag in Darmstadt. Die Stiftung hat die UN-Wochen in Deutschland vom 11. bis 24. März 2024 koordiniert.