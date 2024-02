Jugendlicher soll mit Anschlägen gedroht haben

Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Jugendlichen, der in mehreren Bundesländern Amokläufe und Anschläge angedroht haben soll. Die Drohanrufe sowie falsche Notrufe des 15-Jährigen hätten jeweils zu größeren Polizeieinsätzen geführt, teilten das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mit.