Jugendlicher soll Waldbrand verursacht haben

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger soll in Stuttgart einen Waldbrand verursacht haben. Eine Zeugin hatte starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe eine Fläche mit einem Durchmesser von circa 50 Metern in Brand gestanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Betroffen war ein Waldstück in Stuttgart-Vaihingen nahe der Autobahn 8.