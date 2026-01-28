Fasnachtsfeier

Junge Frau mit Kabelbinder gefesselt? Polizei sucht Zeugen

Ein 28-Jähriger gerät auf einer Fasnachtsveranstaltung mit Sicherheitsleuten aneinander. Im Raum steht der Vorwurf, er habe zuvor eine Frau fixiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Um zu klären, was auf der Fasnachtsfeier passiert ist, sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Langenargen (dpa/lsw) - Um zu klären, ob eine Frau auf einer Fasnachtsfeier im Bodenseekreis gefesselt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Es solle geprüft werden, ob ein 28-Jähriger bei einer Feier in Langenargen eine junge Frau zuerst angegangen und dann mit Kabelbindern fixiert haben soll. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stehe die Behauptung aktuell noch «ungestützt im Raum»: Es gebe zwar Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatte, allerdings fehlten deren Personalien. 

Den Angaben zufolge wurde die Polizei am Freitag zu der Feier gerufen, weil der 28 Jahre alte Mann mit zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes vor dem Festzelt in einen handfesten Streit geriet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der Mann einen Platzverweis kassiert - und war damit nicht einverstanden.

Ob der Mann aus dem Zelt geworfen wurde, weil er zuvor mutmaßlich eine Frau gefesselt hatte, oder ob er aus einem anderen Grund nach draußen geschickt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, und die junge Frau selbst, sollen sich deshalb an die Polizei wenden.

