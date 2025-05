Kein Gesichtsschleier am Lenkrad erlaubt - Urteil

Kassel (dpa/lhe) - Wer Auto fährt, darf ohne Ausnahmegenehmigung keinen Gesichtsschleier (Niqab) tragen. Das stellte der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einem Beschluss fest und bestätigte damit ein vorhergehendes Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt (Az. 10 A 1702/22.Z). Geklagt hatte eine Frau, die aus religiösen Gründen eine Ausnahme vom allgemeinen Verhüllungsverbot am Steuer durchsetzen wollte.