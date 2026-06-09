Schutz vor Straftaten

Kein Strom, mehr Polizei: Reutlingen wird bewacht

Nach dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen bleibt die Polizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz. Eine Hundertschaft soll mögliche Straftaten verhindern und für Sicherheit sorgen.

Das Umspannwerk wird von Polizisten zusätzlich gesichert. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Das Umspannwerk wird von Polizisten zusätzlich gesichert.

Reutlingen (dpa/lsw) - Aus Schutz vor möglichen Plünderungen wird die am Montag entsandte Hundertschaft des Polizeipräsidiums in Reutlingen so lange nachts im Einsatz sein, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. «Sie sind präsent, um mögliche Straftaten zu verhindern und den Bürgern ein Ansprechpartner zu sein», sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten fahren Streife und sind auch zu Fuß unterwegs. 

Der Grund: Industriegebiete und gewerbliche Kunden in Reutlingen sind weitgehend noch ohne Stromversorgung. Deswegen ist die Polizei in den betroffenen Gebieten mit zusätzlichen Kräften im Einsatz.

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