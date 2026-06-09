Kein Strom, mehr Polizei: Reutlingen wird bewacht

Reutlingen (dpa/lsw) - Aus Schutz vor möglichen Plünderungen wird die am Montag entsandte Hundertschaft des Polizeipräsidiums in Reutlingen so lange nachts im Einsatz sein, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. «Sie sind präsent, um mögliche Straftaten zu verhindern und den Bürgern ein Ansprechpartner zu sein», sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten fahren Streife und sind auch zu Fuß unterwegs.