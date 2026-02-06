Lange Löscharbeiten

Keine Gefahrstoffe durch Feuer in Forschungsanlage

Wegen einer Rauchwolke bei dem großen Feuer in der Forschungseinrichtung gingen Warnhinweise an die Bevölkerung. Nun ist klar: Eine Gefahr bestand Messungen zufolge nicht.

Es gab keine giftigen Dämpfe. Foto: Boris Roessler/dpa
Es gab keine giftigen Dämpfe.

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei dem Feuer in einer Forschungseinrichtung in Darmstand sind bei Messungen keine Gefahrstoffe festgestellt worden. Durch den Großbrand entstand am Donnerstag eine weithin sichtbare Rauchwolke. «Aus Sicherheitsgründen wurden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger über Warnapps angehalten, den Bereich zu meiden. Die Aufforderung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wurde inzwischen aufgehoben», teilte die Stadt Darmstadt mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei dem Feuer auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung brannten der Stadt zufolge in einer Halle elektrische Anlagen, Büroarbeitsplätze und Werkstattausstattung. Trotz schnellen Eingreifens habe sich der Brand auf weite Teile der Halle ausgebreitet. Menschen wurden nicht verletzt.

Die genaue Ursache wie auch die Schadenssumme waren zunächst unklar. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten liefen den ganzen Tag über weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Feuer in Forschungsgebäude – Suche nach Ursache startet
Lange Löscharbeiten

Nach Feuer in Forschungsgebäude – Suche nach Ursache startet

Ein Feuer bremst womöglich das Milliardenprojekt am GSI Helmholtzzentrum in Darmstadt aus. Die Feuerwehr ist weiter vor Ort.

vor 2 Stunden

Feuer in Forschungsgebäude unter Kontrolle - «schwarzer Tag»
Großeinsatz in Darmstadt

Feuer in Forschungsgebäude unter Kontrolle - «schwarzer Tag»

Bis zu 160 Einsatzkräfte kämpfen gegen ein Feuer auf dem Gelände eines Forschungszentrums in Darmstadt. Der Brand hat Folgen für ein international bedeutendes Forschungsvorhaben.

05.02.2026

Rauchwolke durch Großbrand über Berlin - Anwohner gewarnt
Brände

Rauchwolke durch Großbrand über Berlin - Anwohner gewarnt

Dunkler Qualm am Himmel im Westen von Berlin: Feuer auf einem Firmengelände im Ortsteil Lichterfelde. Die Feuerwehr warnt vor Rauchgasen. Auch Schulen reagieren.

03.05.2024

Berlin-Marzahn

Feuer in Lagerhalle - Löscharbeiten dauern an

Am Donnerstagmorgen war die Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier in Berlin-Marzahn in Brand geraten. Auch jetzt flammen immer wieder Glutnester auf. Der Einsatz wird wohl noch den Tag in Anspruch nehmen.

01.09.2023

Notfälle

Großfeuer-Rauchwolke verdunkelt Hamburger Innenstadt

Mehrere Lagerhallen sind bei einem Großbrand in Hamburg in Flammen aufgegangen. Der Wind treibt eine riesige Rauchwolke in Richtung Innenstadt. Für weite Teile der Stadt gilt «extreme Gefahr».

09.04.2023