Keine Gefahrstoffe durch Feuer in Forschungsanlage
Wegen einer Rauchwolke bei dem großen Feuer in der Forschungseinrichtung gingen Warnhinweise an die Bevölkerung. Nun ist klar: Eine Gefahr bestand Messungen zufolge nicht.
Darmstadt (dpa/lhe) - Bei dem Feuer in einer Forschungseinrichtung in Darmstand sind bei Messungen keine Gefahrstoffe festgestellt worden. Durch den Großbrand entstand am Donnerstag eine weithin sichtbare Rauchwolke. «Aus Sicherheitsgründen wurden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger über Warnapps angehalten, den Bereich zu meiden. Die Aufforderung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wurde inzwischen aufgehoben», teilte die Stadt Darmstadt mit.
Bei dem Feuer auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung brannten der Stadt zufolge in einer Halle elektrische Anlagen, Büroarbeitsplätze und Werkstattausstattung. Trotz schnellen Eingreifens habe sich der Brand auf weite Teile der Halle ausgebreitet. Menschen wurden nicht verletzt.
Die genaue Ursache wie auch die Schadenssumme waren zunächst unklar. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten liefen den ganzen Tag über weiter.