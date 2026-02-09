Justiz

Kind aus Erlebnisbad gelockt und missbraucht? Prozessbeginn

Nur in Badesachen verschwindet ein Mädchen aus einem Erlebnisbad, die Polizei wird alarmiert. Nun beginnt der Prozess gegen den Mann, der das Kind missbraucht haben soll.

Das Mädchen war insgesamt rund zwei Stunden verschwunden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Freiburg (dpa/lsw) - Vor einem halben Jahr verschwindet ein kleines Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica im badischen Rust. Erst Stunden später wird das hilflose Kind gefunden – nur mit Bikini und Badeschlappen bekleidet und mehrere Kilometer entfernt vom Freizeitbad am Europa-Park. Ein Mann soll die Sechsjährige aus dem Bad heraus in einen Wald gelockt und dort sexuell missbraucht haben.

Der 31-Jährige sitzt nun in Freiburg auf der Anklagebank. Vor dem Landgericht muss er sich am Montag (9.00 Uhr) unter anderem wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung und versuchte gefährlicher Körperverletzung verteidigen.

Erst nach zwei Stunden gefunden

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann das Kind am Abend des 9. August in ein nahegelegenes Maisfeld geführt haben. Dort soll er Drogen konsumiert und das Kind aufgefordert haben, ebenfalls davon zu nehmen – es habe die Substanz jedoch fallengelassen. Danach soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Anschließend habe der Mann das Mädchen in ein Gebüsch an einer Straße geworfen und sich entfernt.

Die Sechsjährige konnte sich selbst bis zur Ortschaft Kappel-Grafenhausen retten. Dort entdeckte sie ein Autofahrer und alarmierte die Polizei – rund zwei Stunden nach ihrem Verschwinden.

Der Verdächtige wurde etwa eine Woche später in seiner Heimat in Rumänien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Für den Prozess sind zunächst fünf weitere Termine angesetzt.

