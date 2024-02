Kollision mit Krankentransporter: Mehrere Verletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Kollision eines Autos mit einem Krankentransporter und einem Lieferwagen sind am Mittwoch bei Wiesbaden mehrere Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin sei am Nachmittag auf der B54 von Wiesbaden in Richtung Taunusstein auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Feuerwehr mit. Dabei kollidierte ihr Wagen zunächst mit einem entgegenkommenden Krankentransportwagen, der einen Patienten transportierte, und danach mit einem Pritschenwagen.