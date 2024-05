Ausblick auf Kita-Entwicklung in Hemsbach

Für die Gemeinderatswahl am 9. Juni möchte die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten wieder einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Am besten gelingt dies erfahrungsgemäß beim direkten Vergleich der Standpunkte und Ziele der Parteien und Wählervereinigungen. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie wollen wir unseren Lesern diesen direkten Vergleich ermöglichen.

Im dritten Teil fragen wir die im Hemsbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen: „Das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen in Hemsbach ist knapp. Das wird auch die geplante neue Waldgruppe nicht gänzlich ändern. Was schlagen Sie vor?“ Hier die Stellungnahmen:

CDU

Auch das ist eines dieser genannten Projekte, welche dringend angegangen werden müssen. Immerhin ist neben dem Grundschulwesen die Kinderbetreuung eine Pflichtaufgabe der Kommune. Leider ist es nicht damit getan, einfach mehr Kindergärten zu bauen. Denn der Mangel an Erziehern in diesem Land ist eines der größten Probleme überhaupt und betrifft nicht alleine Hemsbach. Wem nützen Räume, um Kinder zu betreuen, wenn niemand da ist, der darin arbeitet?

Seit Jahren wissen wir um die Bedeutung von Erziehern für die Gesellschaft und dennoch haben wir es nicht geschafft, diesen Beruf wirklich attraktiver zu gestalten. Wer kann es sich heutzutage noch erlauben, die ersten drei Jahre in der Ausbildung überhaupt kein Geld zu verdienen? Und selbst wenn ich es mir erlauben kann, warum sollte ich mich, außer aufgrund einer grenzenlosen Liebe zu diesem Job, dafür entscheiden?

Es ist ja bekanntlich nicht so, dass man anschließend horrende Summen verdient oder der Job als besonders stressfrei gilt. Es müssen dringend Ausbildungsplätze besetzt werden, welche uns zukünftige Fachkräfte sichern. Ein erster Anfang ist die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA). Dieses Modell erinnert mehr an eine duale Ausbildung, als an eine rein schulische, wie es bei der Ausbildung für Erzieher der Fall ist. Es werden vom ersten Jahr an Gehälter gezahlt und man hat eine feste Einrichtung, in der die Ausbildung absolviert werden kann.

Die CDU Hemsbach hatte bereits einen Antrag gestellt, die Anzahl der PIA-Stellen zu erhöhen, um somit dem Fachkräftemangel zu begegnen. Wir stehen zu diesem Antrag und finden es den richtigen Weg, Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Die Räumlichkeiten lassen sich finden – wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Freie Wähler

Die Betreuungsmöglichkeiten sind „Spitz auf Knopf“ berechnet. Jegliche Art der Neuschaffung von Krippen- und Kindergartenplätzen ist begrüßenswert. Es finden zur Zeit verschiedene Verhandlungen statt, Gebiete zu erwerben beziehungsweise im Notfall zu errichten.

Das wird sich im Rahmen der Kindergartenbedarfsrechnung aufgrund der tatsächlichen Zahlen ergeben, um eventuell auf dem immer noch vorgesehenen Areal im Bereich der Lindenstraße einen Neubau zu realisieren. Allerdings zulasten der künftigen Haushalte, die wir aber als unabdingbar werten.

SPD

Die Kindergartenbedarfsplanung ist seit langem „auf Kante genäht“ – also sehr knapp bemessen. Es gelingt uns als Stadt insgesamt wohl gerade immer noch so, dass wir die erforderlichen Betreuungsplätze zur Verfügung stellen können. Für die einzelnen jungen Familien ist die Suche nach einem Platz für ihr Kind aber häufig mit viel Unsicherheit und Stress verbunden.

Wir müssen dringend in ein ruhigeres Fahrwasser kommen, also verlässlicher werden. Das gelingt uns, indem wir zunächst eine transparente und zentrale Vormerkung von Kita-Plätzen vornehmen, die in eine zentrale Vergabe münden muss. Außerdem müssen wir dringend weitere Plätze schaffen.

Dies ist erforderlich, weil diese heute schon knapp bemessen sind und in absehbarer Zeit weiterer (dringend benötigter) Wohnraum geschaffen wird. Zudem sind etliche Grundstücke im Innenbereich untergenutzt. Bei Eigentümerwechsel wird es zu strukturellen Veränderungen kommen, das heißt, auch dort werden Familien mit Kindern einziehen. Wir müssen also aktiv werden.

Konkret bedeutet das, dass wir in den nächsten Haushalt Planungsmittel aufnehmen müssen. In der mittelfristigen Finanzplanung müssen dann die Bauausgaben untergebracht werden. Neben der baulichen Maßnahme müssen wir aber heute schon Vorkehrungen treffen, um künftig auch das Personal für den Betrieb zu haben. Wir müssen selbst mehr ausbilden.

FDP

Wir haben als einzige Gruppierung der Kindergartenbedarfsplanung nicht zugestimmt, weil wir diese für nicht auskömmlich erachten. Unserer Auffassung nach darf die Kindergartenbedarfsplanung nicht länger „auf Kante genäht“ werden. Vielmehr müssen genügend Mittel und ein auskömmlicher Personalschlüssel bereitgestellt werden.

Sollten die derzeit angedachten neuen Quartiere in Hemsbach tatsächlich errichtet werden, muss sich dies natürlich zusätzlich in der Bedarfsplanung widerspiegeln.

Grün-Bunte Liste

Wir haben mit Herrn Schork einen exzellenten Verantwortlichen, der alle Möglichkeiten der Unterbringung unserer Kinder im Auge hat.

Klar ist, dass durch die neuen Quartiere die Struktur der Kindergartenplätze neu geplant werden muss. Damit müssen neue Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Wie weit das dann die Stadt tragen muss, wird auch auf die Verhandlungen mit den Trägern der Quartiere ankommen.

Pro Hemsbach

Wir denken, dass wir langfristig das Kindergarten- und Krippenangebot vergrößern müssen. Schon im Hinblick auf die neuen Wohnquartiere. Pro Hemsbach würde sich einen Sportkindergarten wünschen und hat dabei die Hans-Michel-Halle mit Sport- und Freizeitgelände im Blick.