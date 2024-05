Kommunalwahl: Bei der Sanierung der Hans-Michel-Halle keine Zeit verlieren

Für die Gemeinderatswahl am 9. Juni möchte die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten wieder einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Am besten gelingt dies erfahrungsgemäß beim direkten Vergleich der Standpunkte und Ziele der Parteien und Wählervereinigungen. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie wollen wir unseren Lesern diesen direkten Vergleich ermöglichen.

Ein Vorschlag der Verwaltung, Veranstaltungen künftig in den BIZ-Sporthallen stattfinden zu lassen, fällt im Gemeinderat glatt durch. Viele Bürger verfolgen die Debatte, nicht alle sind am Ende zufrieden.

CDU

Wenn es nach uns ginge, hätte die Halle schon längst saniert sein müssen. Sie bildet das Rückgrat sportlicher und kultureller Veranstaltungen. Seit ihrem Bau sind keine nennenswerten erhaltenden Maßnahmen durchgeführt worden. Das führt nun dazu, dass wir vor einer fast nicht zu lösenden Aufgabe stehen – einer kompletten Sanierung. Hinzu kommt, dass die Aufgaben für die Stadt immer größer und teurer werden. Es bleibt also kaum finanzieller Spielraum, um solche Projekte zufriedenstellend abzuschließen. Die Hans-Michel-Halle ist ja nicht das einzige Projekt, welches angegangen werden muss. Es muss also ein Kompromiss her – leider ist bei einem Kompromiss keiner so richtig zufrieden. Wir sind jedoch der Meinung, dass der Umfang der Sanierung bezahlbar sein muss, sich jedoch auch nicht auf das Mindeste beschränken sollte. Immerhin leisten auch unsere Vereine einen maßgeblichen sozialen Beitrag zur Gesellschaft und ebendiese Vereine sind auch auf diese Halle angewiesen. Es wäre also zu kurz gesprungen, zu behaupten, wir sanieren nur eine Halle. Wenn man sich die Stimmung bei Derbys des TV Handball ansieht, oder die Darbietung der Penguin Tappers, wird schnell klar, dass wir hier von einem sozialen Mittelpunkt sprechen, den es zu erhalten gilt. Deswegen gehören eher früher als später entsprechende Beschlüsse im Gemeinderat her.