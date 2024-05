Kommunalwahl: Wie sieht die Zukunft der Bergstraßenhalle aus?

Für die Gemeinderatswahl am 9. Juni möchte die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten wieder einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Am besten gelingt dies erfahrungsgemäß beim direkten Vergleich der Standpunkte und Ziele der Parteien und Wählervereinigungen. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie wollen wir unseren Lesern diesen direkten Vergleich ermöglichen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im zweiten Teil fragen wir die im Laudenbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen: „Laudenbach könnte einen Zuschuss in Höhe von sechs Millionen Euro für die Sanierung der Bergstraßenhalle bekommen. Wann soll das Projekt starten? Welchen Umfang soll die Sanierung haben?“ Hier die Stellungnahmen:

SPD

Die Förderrichtlinien sind uns aktuell nicht bekannt. Um den Zuschuss in Höhe von sechs Millionen Euro zu erhalten, muss fristgerecht ein Baubeschluss gefasst werden – möglicherweise noch in diesem Jahr. Da die Sanierung der Bergstraßenhalle für uns große Priorität hat, sollte sie in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Aufgrund des schlechten Zustandes der Halle wird eine Komplettsanierung erforderlich. Dach, Fenster, Türen und Außenwände sind energetisch zu sanieren. Dabei ist ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, auch thermische Solaranlagen und Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Ein energieeffizientes Heizungs- und Lüftungssystem ist erforderlich, ebenso wie die Erneuerung der sanitären Anlagen. Nicht zu vergessen die Kegelbahn, das Restaurant und die Küche. Um auch in den nächsten Jahrzehnten einen guten Sportbetrieb gewährleisten zu können, schlagen wir eine Umfrage bei den nutzenden Vereinen vor, wo diese noch weiteren Handlungsbedarf sehen. Beispielsweise bei der Gestaltung der Sporthalle und des Sportbereiches. Es ist uns wichtig, die Bergstraßenhalle zukunftsfit zu gestalten. Bei einer Sanierung, die mehrere Millionen Euro kosten wird, ist das eine Investition für die nächsten 30 bis 50 Jahre. Dann muss es zur Pflicht werden, die Halle und Anlagen regelmäßig zu pflegen und stets in einem guten Zustand zu halten.

CDU

Mit der Sanierung der Bergstraßenhalle können wir beginnen, sobald die Finanzierung der anderen Hälfte der Kosten geklärt ist. Die Förderung ist an Bedingungen gebunden, die erfüllt werden müssen. Das dürfte den Umfang der Sanierung beeinflussen. Es muss im Detail entschieden werden, was notwendig ist, um die Bausubstanz zu erhalten und die Kriterien der energetischen Sanierung so weit zu erfüllen, dass die Fördermittel fließen können.

Die Grünen