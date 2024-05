Zukunft der Kinderbetreuung in Laudenbach

Für die Gemeinderatswahl am 9. Juni möchte die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten wieder einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Am besten gelingt dies erfahrungsgemäß beim direkten Vergleich der Standpunkte und Ziele der Parteien und Wählervereinigungen. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie wollen wir unseren Lesern diesen direkten Vergleich ermöglichen.

Im vierten Teil fragen wir die im Laudenbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen: „Das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen in Laudenbach könnte knapp werden, wenn Kisselfließ II bewohnt ist. Der geplante neue Waldkindergarten wird den Fehlbedarf unter Umständen nicht gänzlich decken. Was schlagen Sie vor?“ Hier die Stellungnahmen:

CDU

Die Kindergartenplätze sind bereits ohne den Zuzug weiterer Familien knapp. Das liegt auch daran, dass die Kinder häufig bereits mit einem Jahr in die Betreuung kommen und folglich fünf bis sechs Jahre in der Krippe und der Kindertagesstätte betreut werden. Auch die Betreuungszeiten pro Tag sind länger.

Dazu kommt, dass durch den Zuzug von geflüchteten Familien ganz plötzlich weiterer Betreuungsbedarf entsteht. Es ist besonders bitter, wenn man diesem nicht gerecht werden kann, da die Kinder, wenn sie lange genug im Kindergarten sind, besser Deutsch sprechen und später besser in der Schule zurechtkommen werden.

Es gibt einen Rechtsanspruch der Eltern, also müssen genug Kindergartenplätze bereitgestellt werden. Neben dem neuen Waldkindergarten ist eine Erweiterung einer bestehenden Einrichtung die sinnvollste Lösung. Der kommunale Kindergarten ist bereits so groß, dass aus pädagogischen Gründen eine weitere Vergrößerung nicht sinnvoll ist.

Im Moment sieht es so aus, dass am ehesten im katholischen Kindergarten die Schaffung einer weiteren Gruppe vernünftig erscheint, verbunden mit einer Sanierung des Gebäudes. Das geht aber nur in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche als Träger der Einrichtung.

SPD

Unter Berücksichtigung der Neubauten im Kisselfließ II ist in der mittelfristigen Planung zu bewerten, ob auch ein Angebot von Krippen- und Kindergartenplätzen in Laufweite für die dort Wohnenden realisiert werden sollte.

Die SPD-Fraktion steht für die Schaffung von alternativen Wohnmöglichkeiten für Senioren und jungen Familien. Möglich wäre auch eine Kombination aus beidem: nämlich Seniorenwohnungen mit Kinderbetreuung. Wir sind der Ansicht, dass das Wohnen heute neu gedacht werden muss.

Bei den aktuellen Bau- und Rohstoffpreisen gehen wir davon aus, dass sich die Errichtung neuer Häuser und Wohnungen im Kisselfließ II sowie in den Baulücken in Kisselfließ I über mehrere Jahrzehnte hinziehen wird. Dabei ist es durchaus möglich, dass auch der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen nur langsam steigen wird.

Der neu geplante Waldkindergarten ist für Laudenbach eine ganz neue Form der Kinderbetreuung. Wenn diese Variante Anklang findet, wäre ein weiterer Ausbau dieser Einrichtung denkbar.

Uns ist wichtig, eine langfristige Bedarfsplanung zu erstellen, um zukünftige Entwicklungen – unter anderem durch Zuzüge – berücksichtigen zu können. Dies erfolgt bereits durch die Verwaltung. Regelmäßige Bedarfsanalysen und ein fortlaufendes Monitoring sind hierbei entscheidend.

Durch eine Kombination verschiedener Betreuungsmodelle kann Laudenbach sicherstellen, dass der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen auch in Zukunft gedeckt wird, selbst dann, wenn Kisselfließ II komplett bewohnt ist. Eine enge Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren ist erforderlich, um eine möglichst umfassende und bedarfsgerechte Lösung zu finden.

Die Grünen

Zunächst wünschen wir den Gründerinnen des neuen Waldkindergartens – den Waldfröschen – viel Erfolg für ihr Projekt. Es ist toll für Laudenbach, dass es ein so vielfältiges Betreuungsangebot der unterschiedlichsten Träger, angefangen bei der Kommunen, über die beiden großen Kirchen und nun über einen Verein gibt. Niemand kann die Zahl der Zuzüge genau prognostizieren.

Die Zahlen an neuen Kindern im Kindergarten blieben für Kisselfließ I etwas hinter den Prognosen zurück. Richtig ist, dass es einen Plan B braucht, sollten die Zahlen der nächsten Jahre das Platzangebot überschreiten. In einem ersten Schritt sind die Erweiterungsmöglichkeiten bei den konfessionellen Einrichtungen zu prüfen. Das katholische „Abenteuerland“ besuchen rund 95 Kinder, darunter 10 Krippenkinder, im evangelischen „Miteinander“ sind es 84 Kinder bei 20 Krippenplätzen.

Eine Erweiterung der kommunalen Einrichtung „Kunterbunt“ halten wir aus pädagogischen Gründen aufgrund der Größe der Einrichtung mit rund 150 Kindern, davon 30 Krippenkindern, für weniger wünschenswert. Die Einrichtung eines Kindergartens in Kisselfließ II als Teil eines Zentrums, das auch eine ambulante Tagesstätte für Seniorinnen und Senioren enthielte, wäre sicher ein großer Gewinn für Laudenbach.

Mit Sorge blicken wir auf die aus nachvollziehbaren Gründen beständig gekürzten Öffnungszeiten der Einrichtungen. Die Ganztagesbetreuung endet um 16.30 Uhr. Damit ist kaum eine Arbeit in einer etwas entfernten größeren Stadt für beide Eltern machbar.