Zukunftsorientierte Verkehrspolitik ist das Ziel in Hirschberg

Für die Gemeinderatswahl am 9. Juni möchte die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten wieder einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Am besten gelingt dies erfahrungsgemäß beim direkten Vergleich der Standpunkte und Ziele der Parteien und Wählervereinigungen. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie wollen wir unseren Lesern diesen direkten Vergleich ermöglichen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im letzten Teil fragen wir die im Hirschberger Gemeinderat vertretenen Fraktionen: „Mobilität und Verkehr sind in Hirschberg wichtige Themen. Wie sehen hier Ihre Schwerpunkte aus?“ Hier die Stellungnahmen:

Grüne Liste Hirschberg

Autos sind wichtig, doch für Umwelt- und Klimaschutz und mehr Lebensqualität im Ort brauchen wir mehr Wege ohne sie. Dabei dürfen wir diejenigen nicht vergessen, die nicht Auto fahren können: Kinder, ältere Leute und Menschen mit Behinderungen.

Wir fordern verkehrsberuhigte Bereiche vor der Martin-Stöhr-Schule und den Kindergärten, mehr bauliche Maßnahmen wie Verkehrsinseln, Fußgängerfurten, Straßenbäume und Tempo 30 – auch in der Heddesheimer Straße.

Das Parkraumkonzept in Großsachsen hat sich bewährt. Für Autofahrer herrscht nun Klarheit und Fußgänger haben endlich Platz auf dem Gehweg. So sollten wir auch für weitere Bereiche mit hohem Parkdruck vorgehen. Für den Radverkehr müssen wir die Ortsdurchfahrt Großsachsen (Breitgasse und B 3) angehen.

Für Radwege fehlt der Platz, doch Fahrradsymbole oder eine Radfahrspur können das Bewusstsein schaffen, dass hier Radfahren erwünscht ist. Zudem fehlt ein sicherer, markierter Übergang über den Autobahnzubringer und eine Radverbindung von Leutershausen zum Gewerbegebiet und zum Bahnhof Heddesheim/Hirschberg.

Der öffentliche Nahverkehr muss für Alltagswege attraktiver werden. Nach Weinheim und Heidelberg ist die Verbindung gut, aber nach Mannheim ist man mit der Straßenbahn fast eine Stunde unterwegs, mit der Regionalbahn 25 Minuten.

Eine bessere Abstimmung zwischen Bus und Bahn ist hier wichtig. Der Takt der OEG wurde in den letzten Jahren besser, doch abends und am Wochenende ist eine Bahn alle 30 bis 60 Minuten zu wenig. Wer steht schon gern nach dem Kino lange an der Haltestelle?

Auch der Preis muss stimmen. Das Deutschlandticket ist ein gutes Angebot, aber Einzelfahrten sind zu teuer: Einmal von Leutershausen nach Großsachsen und zurück kostet 5,20 Euro – das sind wohl nur wenige bereit zu bezahlen.

Deshalb fordern wir ein kostenloses Bürgerticket – eine Jahreskarte für alle Menschen mit Wohnsitz in Hirschberg für die OEG im Ort. Man muss keine Fahrkarte kaufen, sondern kann einfach einsteigen und bei einer Kontrolle den Ausweis vorzeigen.

Freie Wähler

Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer konkurrieren in Hirschberg um Straßen, Park- und Aufenthaltsbereiche. Diese Situation ist nicht eindimensional und es gilt, mehrere Faktoren zu beachten. Darunter fällt: die Sicherheit von Fuß- und Radwegen, die Transitmöglichkeiten durch die Ortsteile für Autos und Radfahrer und die sinnvolle, gegebenenfalls tageszeitabhängige Nutzung von Flächen.

Auf unsere Initiative hin wurden schon Verbesserungen an der Verkehrssituation, insbesondere in Großsachsen, umgesetzt. Dennoch sehen wir weiteren Handlungsbedarf bei den Ampel- und Schrankenschaltungen entlang der B 3 und der Fahrradnutzung zwischen den umgebenden Ortschaften. Die Ampelschaltung kann optimiert und die Schließzeiten der Schranken reduziert werden. Hier bleiben wir dran.

Die Taktverdichtung beim öffentlichen Nahverkehr sehen wir als ausreichend. In den Stoßzeiten bietet der VRN Frequenzen an, die mit den Metropolen Berlin und Hamburg vergleichbar sind. Eine weitere Taktverdichtung und damit weitere Auswirkungen auf andere Verkehrsströme lehnen wir ab.

Die mittlere Wartezeit beträgt unter 10 Minuten. Diesen Wert erachten wir für die Nutzer als akzeptier- und tolerierbar. Um Wartezeiten zu vermeiden – gibt es ja auch Apps zum Fahrplan.

Die Gemeinde hat aktuell einen Mangel an öffentlichen Ladepunkten. Dies wird der Nachfrage nicht gerecht und muss korrigiert werden. Wir brauchen mehr Attraktivität für die E-Mobilität und deshalb werden wir bei den kommenden Haushaltsplanungen entsprechende Anträge einreichen.

CDU

Wir möchten eine zukunftsorientierte und umweltgerechte Verkehrspolitik gestalten, die die Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt und zu einem guten, gleichberechtigten Miteinander führt. Wir wünschen uns mehr Sicherheit durch barrierefreie und verkehrsberuhigte Straßen mit einem sinnvollen Parkraumkonzept. Dabei soll die Bevölkerung aktiv eingebunden werden.

Mit der Umgestaltung der Hauptstraße werden bereits Akzente gesetzt. Weitere Umgestaltungen wie demnächst die Elisabeth-Kulmann-Straße werden folgen. Die Neugestaltung der Unterführung B 3 in Leutershausen wird die Sicherheit in diesem Bereich weiter verbessern. Das Ergebnis des Bürgerentscheids gegen die Randentlastungsstraße respektieren und akzeptieren wir.

Wir dürfen aber die nach wie vor schwierige Situation der Ortsdurchfahrt in Großsachsen nicht aus den Augen verlieren, sondern müssen an alternativen Verbesserungen arbeiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Pförtnerampel in der Talstraße keine Verbesserung für die Breitgasse bringt, während sich eine zeitbedingte Verlängerung der Grünphase positiv auswirkt, aber nur für die Breitgasse, nicht für die B 3. Wir werden uns weiterhin intensiv mit diesem Thema beschäftigen, da die Optimierungen aus unserer Sicht noch nicht ausgeschöpft sind.

SPD

Wir sehen als SPD in vielen Gesprächen, dass das Thema die Menschen in unserem Ort bewegt. Regelmäßig werden wir zum Beispiel darauf angesprochen, dass auch in der Heddesheimer Straße endlich die Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde kommen soll.

Es ist nicht einzusehen, dass dies die einzige Ausnahme in Hirschberg bleibt, wenn sogar in der Ortsdurchfahrt Leutershausen aufgrund der Vorgaben der Landesregierung inzwischen nur noch maximal 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf.

Das nächste wichtige Thema ist Parken. Hier setzen wir uns für ein umfassendes Parkraumkonzept bei allen wichtigen Straßen und Plätzen ein. Die Gemeinde hat damit bereits an einigen Stellen begonnen – das muss, selbstverständlich mit entsprechender Bürgerbeteiligung der Anwohner, fortgeführt werden.

Rund um Kindergärten und Schulen wünschen wir uns, dass geprüft werden sollte, ob nicht eine Umwidmung auf Spielstraßen möglich wäre. Das Car- und Radsharingangebot sollte aus unserer Sicht genauso ausgebaut werden wie die Ladeinfrastruktur. Angebote wie das Ruftaxi sind wichtig und könnten gegebenenfalls um eine Art Bürgerbus erweitert werden.

Weitere Zukunftsthemen sind der Ausbau der Straßen unter größerer Berücksichtigung der Radfahrer, der Ausbau von Radwegen und der zukünftige Anschluss an den geplanten Radschnellweg. Nichtsdestoweniger bleibt auch der motorisierte Verkehr – unabhängig von der Antriebsart – auf absehbare Zeit eine wichtige und für viele Menschen durchaus notwendige Möglichkeit der Fortbewegung im Ort.

Es macht keinen Sinn, diesbezüglich Einschränkungen zu schaffen, wenn sie nicht unbedingt erforderlich sind. Hinsichtlich der fortwährenden täglichen Stausituation in der Ortsdurchfahrt Großsachsen setzen wir uns weiter für eine sachgerechte Lösung ein.

FDP

Neben dem bereits erwähnten Radwegenetz ist es für uns klar, dass unsere Hirschberger Bürger auch zukünftig auf den PKW angewiesen sein werden. Zwar müssen wir versuchen, die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs ständig zu erhöhen. Das geht unter finanziellen Aspekten aber nur bedingt. Schon heute übernimmt die öffentliche Hand einen Großteil der Kosten. Die Fahrkartenerlöse decken noch lange nicht den Hauptteil der entstehenden Kosten.

Wir wissen, dass wir eine klassische Pendlergemeinde sind. Es wird also gute Gründe geben, wieso sich unsere Bürger heute für den PKW als Transportmittel entscheiden. Das respektieren wir und verteufeln den PKW als Fortbewegungsmittel nicht.