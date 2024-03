Konzentrierter Fahrraddieb übersieht nahende Polizei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Fahrraddieb in Frankfurt hat vor lauter Konzentration auf das Knacken des Schlosses nahende Polizisten nicht bemerkt. Die Beamten hätten «den ambitionierten, aber erfolglosen Langfinger» festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Streife hatte am Sonntagnachmittag den 51-Jährigen gesehen, wie dieser mit laut Mitteilung «großer Hingabe» versuchte, das Kabelschloss zu öffnen. In Handschellen wurde er in die Arrestzelle des Präsidiums gebracht.