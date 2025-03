Kretschmann: Müssen mehr arbeiten und nicht weniger

Stuttgart (dpa/lsw) - Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) passen Forderungen im Tarifstreit nach mehr Urlaubstagen angesichts der wirtschaftlichen Lage nicht mehr in die Zeit. «In so einer Situation muss man mehr arbeiten und nicht weniger. Davon bin ich persönlich ganz fest überzeugt», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.