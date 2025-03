Mann mit Jagdgewehr angeschossen und schwer verletzt

Haßmersheim (dpa/lsw) - Ein Jäger hat einen Mann mit einem Jagdgewehr angeschossen und schwer verletzt. Beim Aussteigen aus einem Auto in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) hatte der Mann das Gewehr in der Hand, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei habe es sich verhakt und der Schuss sei unbeabsichtigt abgefeuert worden. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern laut Polizei zunächst an.