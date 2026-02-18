In Klinik eingewiesen

Mann randaliert mit Messern – Polizei findet ihn verletzt

Eine Angestellte alarmiert die Polizei: Ein Mann zerstört Inventar, flieht – und verletzt dabei einen Jugendlichen. Die Beamten finden den Verdächtigen verletzt in einer Pizzeria.

Die Beamten fanden den Mann verletzt in einer Pizzeria. (Symbolbild)
Die Beamten fanden den Mann verletzt in einer Pizzeria. (Symbolbild)

Wernau (dpa/lsw) - Mit zwei Messern bewaffnet hat ein Mann in einem Geschäft in Wernau (Landkreis Esslingen) randaliert. Anschließend fanden die Beamten den 27-Jährigen verletzt in einer Pizzeria, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzungen habe er sich am Dienstagabend mit den Messern selbst zugefügt.

Zuvor zerstörte er in dem Geschäft Einrichtungsgegenstände. Er habe nicht beruhigt werden können. Eine Angestellte rief daraufhin die Polizei und der 27-Jährige lief davon. Mit den Messern bedroht habe der Mann niemanden. Allerdings stieß er auf seiner Flucht einen 15-Jährigen gegen eine Mauer. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Der Verdächtige kam wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik, hieß es.

