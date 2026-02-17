Mann schlägt mit Ast auf Frauen und Autos
Beide warten an einer Bushaltestelle, als ein Mann sie plötzlich mit einem Ast attackierte. Bereits zuvor soll der Mann weitere Angriffe mit dem Ast gemacht haben.
Gerlingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll mit einem Ast zwei Frauen an einer Bushaltestelle in Gerlingen (Kries Ludwigsburg) geschlagen und verletzt haben. Zuvor habe er bereits zwei vorbeifahrende Autos mit dem selbem Gegenstand beschädigt, teilte die Polizei mit. Demnach sei eine 46-Jährige danach selbst in ein nahegelegenes Klinikum gegangen und habe sich dort behandeln lassen. Die Identität der zweiten Frau ist noch unklar.
An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe entstanden. Die Polizei fand den 40 Jahre alten Verdächtigen in der Nähe des Tatorts und nahm ihn fest. Nun ermitteln die Beamten gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Warum der Mann mit dem Ast die Autos und die beiden Frauen attackierte, war zunächst unklar.