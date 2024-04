Mehr als 1000 Menschen versammeln sich gegen Rechts

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Direkt vor der Alten Oper in Frankfurt haben mehr als 1000 Menschen gegen Rechts demonstriert. Dort hatte am Samstag ein Bündnis aus zahlreichen Organisationen, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Fridays for Future, zu einer Kundgebung unter dem Motto «Zusammen gegen Rechts» aufgerufen. Auf Pappschildern oder Plakaten war beispielsweise «Braun geht nur bei Kaffee und Schokolade» oder auch «Jetzt können wir herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten» zu lesen.